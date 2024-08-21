В Италии погиб экс-пилот команды SMP Racing

В Италии погиб местный автогонщик Лука Персиани — опытный спортсмен попал в смертельную аварию во время поездки по бездорожью на внедорожнике Jeep. Автомобиль, которым управлял 40-летний мужчина, из-за плохих погодных условий свалился в овраг на 600 метров — вариантов выжить в такой аварии у пилота не было.

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Итальянец начал свою гоночную карьеру в формульных моносериях, а затем перешёл в гонки спорткаров. Россиянам Персиани известен как пилот команды SMP Racing в серии European Le Mans Series на Ferrari. Также Лука выступал в серии IMSA WeatherTech SportsCar Championship и фирменном монокубке Lamborghini Super Trofeo, поддерживая сотрудничество с итальянской маркой.

Лука Персиани работал тренером в автоспортивной школе Dream Racing в Лас-Вегасе, а также выступал в роли тренера и наставника для молодых пилотов в двух гоночных командах Iron Lynx и SKY-Tempesta Racing.