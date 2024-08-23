Макс Ферстаппен ответил на вопрос о следующем контракте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что в настоящий момент не думает о новом контракте. Его нынешнее соглашение с австрийской командой истекает в 2028 году.

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«Я не думаю о новом контракте. Сперва хочу посмотреть, как пойдут дела, в том числе в том, что касается новых правил… буду ли я получать удовольствие», — приводит слова Ферстаппена Sky Sport Germany.

В настоящий момент Ферстаппен является лидером общего зачёта пилотов. В активе Нидерландца 277 очков. У занимающего вторую позицию Ландо Норриса из «Макларена» 199 баллов. Тройку сильнейших замыкает Шарль Леклер, представляющий «Феррари». У него сейчас 177 очков.

Ранее Ферстаппен ответил на слова гонщика NASCAR Кайла Ларсона, считающего себя лучше нидерландца.