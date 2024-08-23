Ферстаппен высказался об уходе из Red Bull ключевых специалистов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу ухода из команды ключевых специалистов. В начале следующего сезона гоночный коллектив покинет конструктор Эдриан Ньюи, а в конце нынешнего сезона команду покинет спортивный директор Джонатан Уитли.

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