9 главных событий паузы «Ф-1», которые вы могли пропустить

У россиянина Шварцмана есть теоретический шанс выступить в сезоне-2025.

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Формула-1 возвращается после традиционного летнего перерыва — уже в этот уикенд состоится Гран-при Нидерландов. В преддверии очередного этапа рассказываем главные новости, которые вы могли пропустить, пока паддок был в отпуске.

Сайнс выбрал «Уильямс»

С начала года, с тех пор, как «Феррари» объявила о переходе Льюиса Хэмилтона в следующем году, Карлос Сайнс искал себе новую команду. Среди вариантов называли «Мерседес» и «Ред Булл», испанца приглашали «Ауди» и «Альпин», но в итоге он выбрал «Уильямс». Отдельно отмечается, что контракт Сайнса с британской командой рассчитан на несколько лет, то есть новый регламент Карлос встретит в Гроуве.

Переса не уволили. Пока что

Перед летним перерывом в паддоке ходили слухи, что в «Ред Булл» настолько разочарованы выступлениями Серхио Переса, что готовы избавиться от него прямо по ходу сезона. До крайних мер так и не дошло (хотя в Спа Чеко тоже смотрелся не лучшим образом), однако место на следующий сезон Чеко не гарантировано — даже при подписанном контракте. Предстоящие гонки, вероятно, станут решающими для дальнейшей карьеры мексиканца.

Экс-менеджер Мазепина пришёл в «Альпин»

В «Альпин» продолжаются реформы. Перед летним перерывом в качестве исполнительного советника команду возглавил Флавио Бриаторе, а вскоре новым руководителем «Альпин» был объявлен Оливер Оукс. Британский экс-пилот и основатель команды «Хайтек» известен также тем, что был менеджером Никиты Мазепина. Более того, в паддоке и автоспортивной прессе пошли слухи, что россиянин может вернуться на стартовую решётку. Однако в итоге на старте уикенда Гран-при Нидерландов «Альпин» подтвердила контракт с собственным воспитанником Джеком Дуэном. Ну а Мазепин если и вернется к Оуксу, то в роли резервиста.

В «Ауди» присматриваются к Шварцману

Вспомнили в паддоке и о другом российском гонщике — Роберте Шварцмане, который сейчас выступает под флагом Израиля. Его рассматривают в числе кандидатов на место напарника Нико Хюлькенберга в «Ауди», проект которой возглавил Маттиа Бинотто. Бинотто хорошо знает Шварцмана по работе в «Феррари», а приглашение Роберта выступить в первой тренировке в Зандворте — подтверждение серьёзности намерений Маттиа.

Ньюи склоняется в пользу «Астон Мартин»

По данным итальянского издания Autosprint, Эдриан Ньюи выбрал себе новую команду и в следующем году присоединится к «Астон Мартин». Изначально Ньюи вёл переговоры с «Феррари» и хотел принимать участие в решении ключевых вопросов, но в Маранелло сочли, что дать Эдриану такие полномочия не готовы. Позднее появились слухи о переходе Ньюи в «Альпин», однако в них по-настоящему никто не верит.

Власти США вступились за «Андретти»

Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении Liberty Media, которая не пустила «Андретти» в Формулу-1, несмотря на разрешение от Международной автомобильной федерации (ФИА). Речь о том, что промоутеры могли нарушить американские антимонопольные законы. Чем и когда закончится расследование, пока можно лишь гадать, однако пока кажется маловероятным, что власти США смогут как-то переубедить Liberty.

Пиастри рассказал о сломанном ребре

Пиастри в дни отпуска поделился новостью, что выиграл Гран-при Венгрии (не без помощи команды, напомним) со сломанным ребром. О травме Оскар узнал после этапа в Великобритании, однако получил он её ещё раньше. Причиной перелома стала неудачная подгонка сиденья — на трассах с высокими перегрузками в районе ребра образовалась точка слишком большого давления, и кость не выдержала. Сейчас с Оскаром вроде бы всё в порядке.

ФИА запретила асимметричные тормоза

ФИА тоже не сидела сложа руки: перед Гран-при Нидерландов федерация опубликовала обновлённый технический регламент, в котором появился прямой запрет на использование систем ассиметричного торможения в пределах одной оси. Тут же пошли слухи, что такая была у «Ред Булл» и именно отказ от неё позволил «Макларену» и «Мерседесу» догнать лидеров. Позднее в ФИА прояснили, что никто подобных систем в Ф-1 не использовал.

Лоусону пообещали место на сезон-2025

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что в следующем году одной из машин австрийского концерна будет управлять Лиам Лоусон. Какой именно, в «Ред Булл» объявят в сентябре. Вероятнее всего, Лоусон заменит в «РБ» Даниэля Риккардо, который не оправдывает надежд и, судя по всему, потерял шанс на повышение в «Ред Булл». Но не исключено, что Лиам сам окажется в старшей команде — вместо Переса.