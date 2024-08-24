Норрис выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов

В Зандворте завершилась квалификация Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул Оскар Пиастри из «Макларена».

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Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.673.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.356.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.571.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0.743.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.909.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.960.

8. Александер Албон («Уильямс») +0.980.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.184.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1.304.

Не прошли в третий сегмент:

11. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:10.914.

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:10.948.

13. Юки Цунода («РБ») — 1:10.955.

14. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:11.215.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:11.295.

Не прошли во второй сегмент:

16. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:11.943.

17. Эстебан Окон («Альпин») — 1:11.995.

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:12.168.

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:13.261.

20. Логан Сарджент («Уильямс») — нет времени.