Хорнер высказался об итогах проверки в отношении него

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о внутреннем расследовании, которое на протяжении длительного времени проводилось командой в отношении него. Напомним, босса гоночного коллектива обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. По итогам разбирательств Кристиан был оправдан.

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