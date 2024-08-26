«Уралкалий» подтвердил, что получил от Haas деньги и гоночный болид

Российская компания «Уралкалий» подтвердила, что получила от команды Формулы-1 «Хаас» деньги, которые американцы должны были вернуть согласно решению Швейцарского арбитража. Соответственно, голландский суд в ближайшее время снимет все ограничения на имущество «Хааса» и команда сможет направить гоночные болиды и всё оборудование в Монцу на следующий Гран-при Формулы-1.

© Чемпионат.com