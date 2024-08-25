Ферстаппен шутливо ответил на вопрос, почему стал спокойнее

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в шутливой форме ответил, почему начал спокойнее реагировать на происходящее в сравнении с предыдущими Гран-при.

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Журналист. По сравнению с прошлыми гонками в этот раз ты звучал довольно спокойно по радио. Это потому, что ты принял новую реальность или нашёл новый подход к ситуации?

Макс Ферстаппен. В последнее время я много занимаюсь йогой и медитациями.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация. Топ-5:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.673.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.356.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.571.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0.743.

Ранее Макс Ферстаппен рассказал, что всю квалификацию Гран-при Нидерландов «Ред Булл» не хватало темпа.