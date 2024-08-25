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Ферстаппен проиграл пять Гран-при подряд, отрыв от Норриса сократился до 70 очков

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на старте сезона выигравший семь гонок из десяти, в пятый раз подряд остался без победы.

Ферстаппен проиграл пять Гран-при подряд, отрыв от Норриса сократился до 70 очков
© Sports.ru

Трехкратный чемпион «Формулы-1» лидировал на домашнем Гран-при Нидерландов, однако в итоге финишировал вторым, проиграв гонщику «Макларена» Ландо Норрису почти 23 секунды.

Преимущество Ферстаппена в личном зачете слегка сократилось, но Макс продолжает уверенно лидировать. Отрыв от Норриса в личном зачете снизился до 70 баллов.

Автоспорт
Макс Ферстаппен