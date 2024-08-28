Кристиан Хорнер: мы не можем скрывать, что у Red Bull проблема

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о последних выступлениях команды, а также привёл в пример гоночный коллектив из Великобритании «Макларен».

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«Мы не можем скрывать, что у нас есть проблема. Все слышали, как Макс говорил, что машина реагирует не так, как ему хотелось бы. «Макларен» добился того, чтобы болид с этими шинами работает в любых условиях. Нам нужно к этому стремиться», — приводит слова Хорнера SoyMotor.

В настоящий момент Ред Булл» является лидером Кубка конструкторов, имея на счету 434 очка. «Макларен» занимает вторую позицию (404 балла). Тройку сильнейших замыкает «Феррари», в активе которой 370 очков.

Ранее Кристиан высказался об уверенной победе «Макларена» на минувшем Гран-при Нидерландов.