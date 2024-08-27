В Alpine подтвердили участие Шумахера в этапе WEC на фоне слухов об Williams

Французская команда «Альпин» подтвердила участие немца Мика Шумахера в предстоящей гонке «6 часов Остина». Мик выступит вместе с Николя Ляпьером и Матье Ваксивьером в экипаже под номером 36.

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Напомним, ранее некоторые СМИ, в том числе авторитетное издание Auto Motor und Sport, сообщали, что Мик может присоединиться к команде Формулы-1 «Уильямс», где он заменил бы Логана Сарджента. По сведениям Auto Motor und Sport, Шумахер мог бы занять место американца в команде уже после Гран-при Нидерландов, который завершился 25 августа.

Ранее о возможном переходе Мика в «Уильямс» высказался его соотечественник четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель.