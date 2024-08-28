Макс Ферстаппен объяснил, как ФИА может избавиться от критики в адрес стюардов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскрыл эффективный способ для ФИА избавиться от критики в адрес стюардов во время телевизионных трансляций. По мнению нидерландского гонщика, для это нужно прекратить выводить в эфир командные радиопереговоры.

© Чемпионат.com