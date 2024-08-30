Леклер оценил шансы «Феррари» победить на Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о шансах команды на Гран-при Италии, который проходит с 30 августа по 1 сентября в Монце.

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«Думаю, мы многое поняли после Зандворта, особенно что касается того, что произошло в субботу, когда наше выступление было весьма далеко от идеала. Но в воскресенье мы провели хорошую гонку. В Спа тоже всё было неплохо. Нынешний Гран-при должен напоминать Спа, так что, надеюсь, мы будем бороться за подиум. Но что касается победы, то мне не кажется, что это сейчас вероятно», — приводит слова Леклера Racingnews365.

В настоящий момент Леклер занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 192 очка. Лидером является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (295 баллов).