Организаторы Формулы-3 представят новую машину на следующий сезон

Организаторы Формулы-3 представят новое шасси на следующий сезон 31 августа во время Гран-при Италии в Монце, о чём сообщила пресс-служба Международной федерации автоспорта (ФИА) в социальной сети Х (Twitter).

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Напомним, 28 июля в Бельгии завершилась предпоследняя гонка Формулы-3. Победу в ней одержал 18-летний британско-швейцарский автогонщик Каллум Войзин из команды «Роден», вторым стал Себастьян Монтойя из «Кампоса», третьим — Леонардо Форнароли из «Трайдента».

Команда «Према» досрочно обеспечила победу в общекомандном зачёте. В личном зачёте перед финальным этапом, который пройдёт в Монце, Форнароли на одно очко опережает Мини и на шесть — Браунинга.

Российский пилот Формулы-3 Никита Бедрин занимает 19-ю строчку в личном зачёте пилотов.