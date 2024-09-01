Репортер Sky Крофт намекнул, когда станет известно о новом контракте Ньюи

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт намекнул, что новости о будущем главы технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи могут быть объявлены на следующей неделе.

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Дэвид Крофт: Я думаю, мы можем услышать что-то о будущем Эдриана Ньюи на следующей неделе.

Нико Росберг: Как вы считаете, какими будут эти новости?

Дэвид Крофт: Он был тесно связан с «Астон Мартин», не так ли? Нужен ли «Астон Мартин» Эдриан Ньюи?

Нико Росберг: Эдриан Ньюи нужен всем. В качестве консультанта по общей картине, концепции, как курирующий команду и для принятия основных решений. Думаю, именно в этом он абсолютно великолепен. Но проблема в том, что он также требует значительных затрат. Похоже, «Астон Мартин» сможет себе это позволить.

Напомним, Эдриан Ньюи в настоящий момент является сотрудником «Ред Булл», но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.