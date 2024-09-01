Леклер стал победителем Гран-при Италии "Формулы-1"

Пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии. Соревнования прошли на автодроме в Монце.

Второе место занял австралиец Оскар Пиастри из "Макларена", третьим стал его партнер по команде британец Ландо Норрис. Леклер одержал вторую победу в сезоне, ранее пилот становился победителем Гран-при Монако.

В личном зачете продолжает лидировать трехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, набравший 303 очка. Второе место занимает Норрис (241), третьим идет Леклер (217). В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл" (446), второе место занимает "Макларен" (438), третье - "Феррари" (407).

17-й этап пройдет в Баку с 13 по 15 сентября.