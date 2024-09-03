Стала известна реакция Кевина Магнуссена на пропуск Гран При Азербайджана

Пилот Haas Кевин Магнуссен, который пропустит следующий этап Формулы 1 из-за дисквалификации по причине перебора штрафных баллов, отрегировал на пропуск Гран При Азербайджана. Этап в Баку, напомним, состоится через две недели.

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«Хорошие новости: одно очко в Монце. Плохие новости: Запрет на гонки в Баку. Увидимся в Сингапуре», — написал датчанин в своих социальных сетях.

О том, кто выступит в составе Haas вместо Кевина Магнуссена на Гран При Азербайджана, пока не объявлено, но наиболее вероятным кандидатом на эту роль является резервный пилот команды итальянец Оливер Берман, который в 2024 году уже участвовал в Гран При Саудовской Аравии в составе Ferrari, заменяя заболевшего испанца Карлоса Сайнса.

Напомним, датчанин из Haas стал первым гонщиком Формулы 1 за 11 лет действия штрафной системы, набравшим 12 баллов и заработавшим бан. К этому привёл контакт с пилотом Alpine Пьером Гасли на Гран При Италии. Стюарды признали Магнуссен виновным и выписали пенализацию в 10 секунд и два штрафных очка. Согласно регламенту, по достижении 12 баллов пилот получает автоматическую дисквалификацию. При этом сам Пьер Гасли призвал судей отменить наказание Кевина, поскольку француз не увидел в ситуации ничего сверхопасного.