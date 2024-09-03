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Названа дата, когда Эдриан Ньюи получит право объявить своё новое место работы

Известный конструктор Эдриан Ньюи может объявить о переходе в новую команду уже в эту пятницу, 6 сентября. Об этом информирует Daily Mail. По сведениям источника, специалист присоединится к «Астон Мартин». При этом сообщается, что официальный анонс со стороны британского гоночного коллектива последует, скорее всего, уже на следующей неделе.

Названа дата, когда Эдриан Ньюи получит право объявить своё новое место работы
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Напомним, в настоящий момент Ньюи является сотрудником «Ред Булл», но официально покинет австрийскую команду в следующем сезоне Формулы-1. «Ред Булл» объявил об уходе Эдриана 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода прославленный специалист сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который уже в итоге был представлен в середине июля.

Автоспорт
Эдриан Ньюи
Формула-1