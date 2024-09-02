В Red Bull считают, что McLaren и Mercedes нашли лазейку в правилах

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер вслед за спортивным консультантом концерна Хельмутом Марко заявил, что техническая инспекция должна проверить передние антикрылья McLaren и Mercedes. По мнению британского менеджера, соперники «Красных быков» нашли «серую» зону в правилах.

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