В Red Bull считают, что McLaren и Mercedes нашли лазейку в правилах
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер вслед за спортивным консультантом концерна Хельмутом Марко заявил, что техническая инспекция должна проверить передние антикрылья McLaren и Mercedes. По мнению британского менеджера, соперники «Красных быков» нашли «серую» зону в правилах.
«Безусловно, все эти крылья проходят стандартные проверки. Но нужно внимательно перечитать технический регламент. Помните, как в середине сезона-2021 были скорректированы правила? Крылья на наших машинах тоже проходили все нагрузочные тесты, но FIA обратила внимание именно на гибкость под воздействием аэродинамических нагрузок. Мы доверяем FIA и не сомневаемся, что федерация по всём разберётся. Просто мы должны сказать своё слово», – приводит слова Хорнера британский Autosport.