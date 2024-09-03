Ferrari лишилась крупного спонсора

Пилот Ferrari Карлос Сайнс, который покинет итальянский коллектив в конце сезона, лишил команду крупного спонсора. Вслед за испанским пилотом из Скудерии уйдёт испанский банк Santander, сотрудничество с которым велось с 2021 года, что стало возобновлением предыдущего партнёрство с 2010 по 2017 годы. Финансовая организация заявила, что она не уходит из Формулы 1, а значит, потенциально может стать спонсором Williams поскольку Карлос Сайнс станет гонщиком британской команды, начиная с 2025 года.

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При этом Ferrari уже нашла замену ушедшему партнёру — место Santander в числе спонсоров Скудерии займёт итальянская банковская группа UniCredit. Заявлено, что стороны заключили многолетнее соглашение, которое вступит в силу с 1 января 2025 года. Детальной информации об условиях контракта традиционно для подобного рода договорённостей нет.