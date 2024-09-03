ФИА ответила на слухи об использовании чрезмерно гибких крыльев

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала ответ на слухи о возможном использовании «Маклареном» и «Мерседесом» передних крыльев, не соответствующих техническому регламенту.

«ФИА неоднократно проверяет передние крылья на каждом ивенте (на соответствие поверхностей и прогибов) в соответствии с техническим регламентом Формулы-1. В настоящий момент все крылья соответствуют правилам 2024 года. После Гран-при Бельгии ФИА получила дополнительные сведения для оценки динамического поведения с помощью дополнительной видеокамеры, захватывающей части переднего крыла, которые не видны через обязательные камеры. Подобная практика продолжится до Гран-при Сингапура», — говорится в заявлении.