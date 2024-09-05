«Хаас» представит большое обновление на Гран-при США

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал, что команда представит последний серьёзный пакет обновлений, запланированный на сезон-2024, на Гран-при США в Остине. 19-й этап Формулы-1 пройдёт с 18 по 20 октября.

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