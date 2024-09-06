Стал известен маршрут ралли "Шелковый путь" в 2025 году

Маршрут ралли "Шелковый путь" 2025 года будет презентован в ноябре. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил руководитель ралли Владимир Чагин.

В 2024 году маршрут ралли пролегал по территориям России и Монголии.

"Сейчас активно ведем проработку маршрута следующего года. Надеюсь, как и в этом году, нам удастся выйти за пределы нашей родины. На это мы нацеливаемся. А презентацию маршрута мы проведем в середине ноября, - сказал Чагин. - Но мы живем тем, что "Шелковый путь" будет международным. Но не все зависит от нас - политика со спортом сейчас слишком тесно переплетены".

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.