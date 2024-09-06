Бывший спонсор Ferrari стал партнером "Формулы-1"

Пилот Ferrari Карлос Сайнс, который покинет итальянский коллектив в конце сезона, лишил команду крупного спонсора. Вслед за испанским пилотом из Скудерии уйдёт испанский банк Santander, сотрудничество с которым велось с 2021 года, что стало возобновлением предыдущего партнёрство с 2010 по 2017 годы. Финансовая организация заявила, что она не уходит из Формулы 1. Ожидалось, что она потенциально может стать спонсором Williams поскольку Карлос Сайнс станет гонщиком британской команды, начиная с 2025 года, однако Santander вышел на новый уровень.

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Финансовая группа стала глобальным партнёром чемпионата мира, так что её логотипы появятся на трассах Гран При на основных рынках Santander — в США, Бразилии, Мексике, Испании и Великобритании и других странах. Таким образом Santander после двух десятилетий присутствия в Формуле 1 выйдет на самый высокий уровень сотрудничества с гоночной серией.

Также с 2025 года на новый уровень взаимодействия с Формулой 1 выйдет бренд Lenovo, который наряду с Aramco, Heineken, Qatar Airways и American Express станет глобальным партнёром серии. В итоге Lenovo станет титульным спонсором двух Гран При, смартфоны Motorola — официальными устройствами Формулы 1, а технические решения китайской фирмы станут использоваться в Гран При.