Артур Леклер может выступить на Гран При Азербайджана

Пилот молодёжной программы Ferrari британец Оливер Бирман, который дебютировал в Формуле 1 на Гран При Саудовской Аравии в составе заводской команды Ferrari, заменяя испанца Карлоса Сайнса, во второй раз в 2024 году выйдет на старт этапа чемпионата мира. На Гран При Азербайджана юниор выступит в составе Haas, заменяя дисквалифицированного датчанина Кевина Магнуссена.

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Правда, если у Ferrari возникнет необходимость заменить кого-то из своих пилотов, Оливер Бирман вернётся в итальянскую команду. На случай такой рокировки у Haas есть бразильский пилот Пьетро Фиттипальди, однако в дни уик-энда в Баку он будет выступать в США в серии IndyCar, так что другим резервистом коллектива назначен монегаск Артур Леклер, сообщает Formula1a.uno.

Младший брат действующего пилота Ferrari не имеет опыта выступлений в Формуле 1, однако является гонщиком развития Скудерии. Если в очередной раз Карлос Сайнс не сможет принять участие в Гран При, в чемпионате мира может сложиться ситуация, когда на трассе впервые со времён немцев Михаэля и Ральфа Шумахаров одновременно окажутся два брата, представляющие разные команды.