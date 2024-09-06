FIA не запретит крылья McLaren и Mercedes до 2025 года – Томбасис объяснил, почему

Директор гоночных серий одноместных автомобилей FIA Николас Томбасис подтвердил, что FIA не будет вводить новые правила, касающиеся гибких крыльев, до 2025 года.

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На сегодняшний день уровень гибкости переднего крыла отслеживается с помощью камер сверхвысокого разрешения и точек отслеживания, введенных недавней технической директивой на Гран При Бельгии. Хотя все команды прошли текущие проверки и нагрузочные тесты, некоторые коллективы, включая Red Bull, Ferrari и Williams, все равно обеспокоены гибкостью крыльев McLaren и Mercedes. После Гран При Италии в FIA выпустили официальное заявление, касающееся этого вопроса.

Томбасис добавил в разговоре с Auto Motor und Sport: «Мы точно не будем реагировать на это до 2025 года. Есть несколько причин, и они очевидны. Это повлияет не только на аэродинамику, но и на структуру деталей. Если бы мы объявили о новом правиле сегодня, команды не успели бы подготовиться даже к Абу-Даби».