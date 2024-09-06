FIA не запретит крылья McLaren и Mercedes до 2025 года – Томбасис объяснил, почему
Директор гоночных серий одноместных автомобилей FIA Николас Томбасис подтвердил, что FIA не будет вводить новые правила, касающиеся гибких крыльев, до 2025 года.
На сегодняшний день уровень гибкости переднего крыла отслеживается с помощью камер сверхвысокого разрешения и точек отслеживания, введенных недавней технической директивой на Гран При Бельгии. Хотя все команды прошли текущие проверки и нагрузочные тесты, некоторые коллективы, включая Red Bull, Ferrari и Williams, все равно обеспокоены гибкостью крыльев McLaren и Mercedes. После Гран При Италии в FIA выпустили официальное заявление, касающееся этого вопроса.
Томбасис добавил в разговоре с Auto Motor und Sport: «Мы точно не будем реагировать на это до 2025 года. Есть несколько причин, и они очевидны. Это повлияет не только на аэродинамику, но и на структуру деталей. Если бы мы объявили о новом правиле сегодня, команды не успели бы подготовиться даже к Абу-Даби».