Хельмут Марко: Тото Вольф сорвал поставки моторов Mercedes-AMG для Red Bull

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что австрийская команда могла перейти на силовые агрегаты Mercedes-AMG, вместо Honda, если бы руководитель немецкого коллектива Тото Вольф не наложил вето на соглашение, которое было достигнуто с неисполнительным директором Mercedes-AMG Ники Лаудой.

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