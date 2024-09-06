Хельмут Марко: Тото Вольф сорвал поставки моторов Mercedes-AMG для Red Bull
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что австрийская команда могла перейти на силовые агрегаты Mercedes-AMG, вместо Honda, если бы руководитель немецкого коллектива Тото Вольф не наложил вето на соглашение, которое было достигнуто с неисполнительным директором Mercedes-AMG Ники Лаудой.
«У Renault никак не получилось построить конкурентоспособный мотор в момент, когда мы соперничали с Mercedes-AMG. Понятно, что наше руководство не проявляло особого энтузиазма в покупке немецких агрегатов, но мы аргументировали это тем, что с французскими силовыми установками мы неконкурентоспособны и это демотивирует сотрудников. В итоге я смог договориться с Ники Лаудой о поставки моторов, мы пожали руки и обо всём договорились, но в итоге Тото Вольф сорвал поставки моторов Mercedes-AMG для Red Bull, не дав согласия на это. В итоге мы начали работу с Honda, которая в тот момент была неконкурентоспособной с McLaren. Но у меня была инсайдерская информация об их планах, поэтому мы сделали этот шаг. Со стороны он выглядел необдуманным риском, но, зная изнутри, как много сил они потратили на доводку моторов на стенде, это не было риском — я знал, что они настроены серьёзно. Мы всегда принимали необычные решения по принципу «нет риска — нет удовольствия», поэтому и согласились на агрегаты, которые Фернандо Алонсо в то время называл «моторами GP2», — заявил Хельмут Марко в подкасте Inside Line F1.