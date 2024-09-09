Карлос Сайнс не исключил, что вернётся в команду Ferrari в будущем

Во время своего последнего уик-энда в Монце в качестве пилота Ferrari Карлос Сайнс рассказал о своих эмоциях по поводу ухода из команды в конце текущего сезона.

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В начале 2024 года стало известно, что в следующем году Льюис Хэмилтон покинет команду Mercedes, в составе которой выступал с 2013 года и завоевал шесть чемпионских титулов, и перейдет на место Сайнса в Ferrari.