Карлос Сайнс не исключил, что вернётся в команду Ferrari в будущем
Во время своего последнего уик-энда в Монце в качестве пилота Ferrari Карлос Сайнс рассказал о своих эмоциях по поводу ухода из команды в конце текущего сезона.
В начале 2024 года стало известно, что в следующем году Льюис Хэмилтон покинет команду Mercedes, в составе которой выступал с 2013 года и завоевал шесть чемпионских титулов, и перейдет на место Сайнса в Ferrari.
«То, что я пережил в этом году, не было идеальной средой для выступлений на самом высоком уровне, – сказал Сайнс The Athletic. – Для каждого гонщика, который хочет показывать свой максимум, важно не беспокоиться о будущем. Я действительно верю, что спокойствие помогает спортсмену отыгрывать время на круге». Что касается своего отношения к решению Ferrari, испанец добавил: «Семикратный чемпион мира захотел перейти в Ferrari в последние годы своей карьеры, и мне пришлось отойти в сторону, чтобы уступить свое место Льюису. У меня нет никаких обид по этому поводу. У меня, вероятно, ещё пять-десять лет карьеры впереди. Так почему я должен закрывать дверь для потенциального возвращения в Ferrari?».