Alpine определила дедлайн по выбору поставщика моторов
В 2026 году, когда в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент, заводская команда Alpine рискует потерять такой статус и стать одним из клиентских коллективов чемпионата мира, поскольку концерн Renault рассматривает вариант отказа от поставки силовых агрегатов гоночной команде на фоне неуверенности в конкурентоспособности своих будущих моторов.
Ожидается, что с 2025 года команда будет использовать гибридную силовую установку, коробку передач и компоненты подвески от Mercedes-AMG. При этом генеральным директором Renault Лукой де Мео подтверждено, что окончательного решения на этот счёт ещё не принято — у команды есть ещё несколько недель на оценку всех возможностей и выбор нового поставщика.
«У нас есть четыре или пять недель, чтобы обсудить ситуацию в совете директоров. Мы анализируем, как подойти к Формуле 1 в 2026 году, чтобы стать более конкурентоспособными, и мы оцениваем каждую возможность. Идея перехода на двигатели Mercedes обсуждается, но могу вас заверить, что выбор пока не сделан. Если провести чисто финансовый анализ того, сколько стоит изготовление силового агрегата 2026 года собственными силами и сколько можно сэкономить, используя двигатель стороннего поставщика, разница окажется колоссальной. Любой, кто смотрит на цифры, может только предполагать, что это может быть возможностью войти в новые правила Формулы 1 с более конкурентоспособным, но менее дорогим проектом. Я бы добавил, что предложение находится на рассмотрении, но решение правления ещё не принято. Это один из аспектов, который обсуждается наряду со многими другими важными моментами относительно того, как мы будем подходить к Формуле 1 в будущем. И здесь в игру вступают многие другие факторы, которые приведут к решению: что думает отдел маркетинга? Каковы будут негативные последствия этого выбора по сравнению с огромной финансовой экономией? Это финансовая картина, которую необходимо сопоставить со всем остальным. Цель состоит в том, чтобы создать конкурентоспособный проект, поэтому при выборе учитывается множество факторов, которые необходимо очень тщательно взвесить», — заявил Лука де Мео Autosport.