Alpine определила дедлайн по выбору поставщика моторов

В 2026 году, когда в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент, заводская команда Alpine рискует потерять такой статус и стать одним из клиентских коллективов чемпионата мира, поскольку концерн Renault рассматривает вариант отказа от поставки силовых агрегатов гоночной команде на фоне неуверенности в конкурентоспособности своих будущих моторов.

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Ожидается, что с 2025 года команда будет использовать гибридную силовую установку, коробку передач и компоненты подвески от Mercedes-AMG. При этом генеральным директором Renault Лукой де Мео подтверждено, что окончательного решения на этот счёт ещё не принято — у команды есть ещё несколько недель на оценку всех возможностей и выбор нового поставщика.