Команды Ф-1 обсуждают отмену «отпуска по уходу за садом»

Команды Формулы-1 подняли вопрос о сокращении/отмене так называемого «отпуска по уходу за садом» — пункта в контракте специалистов, запрещающего им немедленно приступать к работе после увольнения, сообщает Motorsport Italia.

Решение о введении «отпуска по уходу за садом» было обусловлено желанием команд защитить свою интеллектуальную собственность, в настоящий момент максимальный срок запрета составляет 12 месяцев.

Сдвигом же к переменам послужили масштабные кадровые перестановки, произошедшие в Ф-1, – за последние 30 месяцев восемь команд поменяли руководителей, заинтересованных, в свою очередь, в привлечении нового персонала, ставшего инертным из-за ограничения.

Также «отпуск по саду» был поставлен под вопрос из-за развившейся во время пандемии удалённой работы, из-за которой стало проблематично отслеживать выполнение контрактного обязательства.