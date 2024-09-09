Ландо Норрис рассказал, почему не пьёт во время гонок
Гонщик McLaren Ландо Норрис признался, что не может пить во время гонок и даже не берёт воду в машину, как это делают другие пилоты.
«Бывают уик-энды, когда я с удовольствием могу съесть немного больше, а бывает, что я не могу есть вообще ничего. Жидкости — один из важнейших факторов поддержания организма. Поэтому обычно утром я пью довольно много и могу смешивать свои напитки с углеводами, чтобы получить более длительный заряд энергии. Я вообще не пью во время сессий. Я часто даже не беру воду в машину. Кажется, я пил воду во время гонок дважды за всё время в Формуле 1 — и оба раза, когда мне было очень плохо, как, например, в Барселоне пару лет назад. Я пробовал делать это, но мне очень трудно, и часто я просто забываю. Мне не нравится пить во время гонки. Но есть и другие способы обеспечивать себе энергию — например, батончики или специальные напитки с высокой концентрацией полезных веществ, которые можно употреблять в меньших количествах», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.