Себастьена Ожье оштрафовали на 30 000 евро за комментарии во время Ралли Греции
Для француза Себастьена Ожье из Toyota Gazoo Racing WRT Ралли Греции закончилось не очень продуктивно, но более того восьмикратный чемпион WRC получил штраф в размере 30 000 евро с отсрочкой на два года за комментарии, сделанные по телевидению в конце пятничных тестов. Пилот остался недоволен промежутками между экипажами, которые не позволяли осесть пыли от предыдущей машины.
Комментируя ситуации в телеинтервью, Ожье заявил, что устроители гонки не делают выводов из предыдущих ошибок, оставляя трёхминутные интервалы между автомобилями Rally1. Позднее Себастьян объяснил, что сделал заявление на эмоциях, а стюарды признали, что в конце СУ2 пилот поблагодарил организаторов за увеличенный разрыв между стартующими экипажами. При этом спортивный директор Toyota Кай Линдстрём подчеркнул, что ещё до старта гонки Себастьен Ожье призывал увеличить стартовый интервал до четырёх минут.
«Стюарды посчитали, что заявление господина Ожье, даже если оно не было адресовано кому-либо конкретно, наносит прямой ущерб FIA и её должностным лицам, а также местным чиновникам и сотням волонтёров, которые работают на ралли, и всё это в интересах безопасности зрителей, участников и должностных лиц. Даже если господин Ожье сделал заявление, связанное с вопросом безопасности, это не может быть принято во внимание как смягчающее обстоятельство. Все люди свободны выражать свои мысли, но они всегда должны быть осторожны, чтобы не спровоцировать оскорбления или действия, противоречащие интересам спорта. Все заявления, сделанные в прямом эфире и/или в социальных сетях в целом, демонстрируются миллионам зрителей по всему миру», — отмечено в официальной формулировке штрафа для француза.