Себастьена Ожье оштрафовали на 30 000 евро за комментарии во время Ралли Греции

Для француза Себастьена Ожье из Toyota Gazoo Racing WRT Ралли Греции закончилось не очень продуктивно, но более того восьмикратный чемпион WRC получил штраф в размере 30 000 евро с отсрочкой на два года за комментарии, сделанные по телевидению в конце пятничных тестов. Пилот остался недоволен промежутками между экипажами, которые не позволяли осесть пыли от предыдущей машины.

© autosport.com.ru

Комментируя ситуации в телеинтервью, Ожье заявил, что устроители гонки не делают выводов из предыдущих ошибок, оставляя трёхминутные интервалы между автомобилями Rally1. Позднее Себастьян объяснил, что сделал заявление на эмоциях, а стюарды признали, что в конце СУ2 пилот поблагодарил организаторов за увеличенный разрыв между стартующими экипажами. При этом спортивный директор Toyota Кай Линдстрём подчеркнул, что ещё до старта гонки Себастьен Ожье призывал увеличить стартовый интервал до четырёх минут.