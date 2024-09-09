Льюис Хэмилтон попрощался с моторхоумом Mercedes-AMG

В 2025 году Льюис Хэмилтон станет пилотом Ferrari, завершив многолетнее сотрудничество с Mercedes-AMG. Семикратный чемпион мира постепенно готовится к переходу в новый коллектив — сейчас британец внезапно попрощался с моторхоумом Mercedes-AMG.

«Покидая Монцу, я осознал, что это последняя европейская гонка в этом году. В последний раз я был в своей комнате в инженерном отделе моторхоума, который был моим домом на протяжении 12 лет. Это уникальное время в моей жизни, которое продолжает вызывать множество эмоций. Больше всего я чувствую гордость и благодарность. Эти воспоминания останутся навсегда, как и те, которые я создам в следующем году», — написал Льюис Хэмилтон у себя в соцсетях.

Напомним, с 2025 года британский гонщик станет пилотом заводской команды Ferrari в Формуле 1. Льюис Хэмилтон перейдёт в итальянский коллектив из Mercedes-AMG, где провёл большую и самую успешную часть своей карьеры в чемпионате мира.