В Hyundai отреагировали на слух, что команда покинет WRC

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai может покинуть чемпионат мира по классическому ралли WRC. Слухи усилились после того, как команда Hyundai Shell Mobis WRT продлила контракт с Тьерри Нёвилем лишь на один сезон – до окончания 2025 года. Руководитель команды Сириль Абитебуль не стал отвечать прямо, останется ли гоночный коллектив в чемпионате. Предполагается, что после сезона-2026 Hyundai может переключиться на участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC.

«Сейчас мы можем говорить о 2025 годе. Но это не значит, что это не часть долгосрочного соглашения с Тьерри. Однако сейчас речь идёт только о 2025-м. Нам необходимо понимать, куда мы движемся. Мы действительно не знаем многих вещей, которые будут в следующем году. Решение о будущем Hyundai в WRC в 2026 году ещё не принято, и мы ещё поговорим о 2026-м в своё время. Сейчас же время сосредоточиться на 2024 и 2025 годах», — приводит слова Абитебуля Motorsport.