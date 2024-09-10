Тото Вольф назвал величайшего гонщика Формулы-1 всех времён

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф комплиментарно высказался о пилоте команды семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне.

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«Хэмилтон – величайший гонщик Формулы-1 всех времён. Он побил все рекорды. И сейчас есть только один рекорд, по количеству титулов, где он равен Михаэлю Шумахеру, ещё одному великому гонщику», — приводит слова Вольфа BBC.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании нынешнего сезона Формулы-1. В следующем сезоне он будет выступать за «Феррари».

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов. В его активе 164 очка. Лидирует в чемпионате нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». На его счету 303 балла.