Эдриан Ньюи подписал контракт с Aston Martin в Формуле 1

Весной 2024 года Oracle Red Bull Racing официально объявила, что главный технический директор Эдриан Ньюи покинет Red Bull Technology Group в первом квартале 2025 года. В ходе пресс-конференции 10 сентября на базе команды Aston Martin в Великобритании было официально подтверждено, что гениальный конструктор станет частью коллектива.

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Как заявил глава Aston Martin Лоуренс Стролл, Эдриан Ньюи станет акционером британского коллектива и займёт новую должность управляющего технического партнера, которое ранее у команды не было. Известный британский дизайнер начнет работать в штаб-квартире команды в Сильверстоуне с 1 марта 2025 года, но срок контракта не назван.