Эдриан Ньюи подписал контракт с Aston Martin в Формуле 1
Весной 2024 года Oracle Red Bull Racing официально объявила, что главный технический директор Эдриан Ньюи покинет Red Bull Technology Group в первом квартале 2025 года. В ходе пресс-конференции 10 сентября на базе команды Aston Martin в Великобритании было официально подтверждено, что гениальный конструктор станет частью коллектива.
Как заявил глава Aston Martin Лоуренс Стролл, Эдриан Ньюи станет акционером британского коллектива и займёт новую должность управляющего технического партнера, которое ранее у команды не было. Известный британский дизайнер начнет работать в штаб-квартире команды в Сильверстоуне с 1 марта 2025 года, но срок контракта не назван.
«Это огромная новость. Эдриан лучший в мире в своем деле — он на пике своей игры — и я невероятно горжусь тем, что он присоединяется к команде Aston Martin Aramco Formula One. Это самая большая история с тех пор, как имя Aston Martin вернулось в спорт, и ещё одно подтверждение наших амбиций построить команду Формулы 1, способную бороться за мировые чемпионаты. Как только Эдриан стал доступен, мы поняли, что должны это сделать. Наши первые разговоры подтвердили, что у нас было общее желание сотрудничать в уникальной возможности. Эдриан — гонщик и один из самых конкурентоспособных людей, которых я когда-либо встречал. Когда он увидел то, что мы построили в Сильверстоуне — наш невероятный кампус AMR Technology, талантливую группу людей, которых мы собрали, и новейшую аэродинамическую трубу в спорте — он быстро понял, чего мы пытаемся достичь. Мы настроены серьёзно — и он тоже. Эдриан разделяет наш голод и амбиции, он верит в этот проект и поможет нам написать следующую главу в истории Aston Martin Aramco в Формуле 1», — заявил Лоуренс Стролл.