Эдриан Ньюи рассказал, когда принял решение покинуть «Ред Булл»

Британский конструктор Эдриан Ньюи поделился подробностями относительно решения покинуть австрийскую команду «Ред Булл». В следующем сезоне специалист присоединится к «Астон Мартин», контракт с которым он уже заключил.

«Я решил прекратить работу в «Ред Булл» во время апрельского уикенда в Сузуке. Но тогда я действительно понятия не имел, что будет дальше. Думаю, я почувствовал, что мне нужен новый вызов, и поэтому ближе к концу апреля решил, что нужно сделать что-то другое. Я провёл много времени с Мэнди, своей женой. Тогда мы задавались вопросами: «Хорошо, что дальше?» Мы решали, что нам делать? Отправимся ли мы в кругосветное плавание? Сделаю ли я что-то другое...» — приводит слова Ньюи PlanetF1 со ссылкой на его выступление на пресс-конференции.