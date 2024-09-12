Aston Martin не исключает подписания Макса Ферстаппена

Руководитель команды Aston Martin Майк Крак ответил на вопрос, готовы ли «зелёные» вслед за Эдрианом Ньюи и мотористами Honda переманить из Red Bull Racing трехкратного чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена.

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СМИ полагают, что нидерландский гонщик может примкнуть к команде Лоуренса Стролла уже в 2026 году.

«Для Ферстаппена у нас всегда открыта дверь. Это относится к любой команде», – приводит слова Крака издание GPBlog.

По слухам, контракт Ньюи с Aston Martin подписан на пять лет. Именитый конструктор приступит к работе 1 марта 2025 года и, теоретически, успеет к началу разработки машины для сезона-2026.