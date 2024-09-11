Эдриан Ньюи не исключил связь между спадом Red Bull и своим уходом

Бывший главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи, который весной приступит к работе в Aston Martin, не исключил связь между спадом чемпионской команды и своим уходом.

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Когда в подкасте Autocar его попросили ответить на вопрос, существует ли связь между спадом эффективности RB20 и объявлением о его уходе, Ньюи сказал: