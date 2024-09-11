Эдриан Ньюи не исключил связь между спадом Red Bull и своим уходом
Бывший главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи, который весной приступит к работе в Aston Martin, не исключил связь между спадом чемпионской команды и своим уходом.
Когда в подкасте Autocar его попросили ответить на вопрос, существует ли связь между спадом эффективности RB20 и объявлением о его уходе, Ньюи сказал:
«У меня было подозрение, что это может быть так. Честно говоря, я не читаю прессу по личной причине, ещё со времен моей работы в Leyton House, но реальность такова, что я не могу ничего комментировать. Я действительно не могу давать комментарии, потому что я не вносил свой вклад в разработку автомобиля с апреля. Почему команда в последнее время стала менее конкурентоспособной? Я не знаю, потому что я не участвую в работе».