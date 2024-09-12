Расселл отреагировал на слухи о Ферстаппене и «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на слухи, связывающие Макса Ферстаппена с немецкой командой, что потенциально может лишить Джорджа его места.

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Ранее некоторые эксперты, в том числе бывший гонщик «Мерседеса», чемпион 2016 года Нико Росберг, выразили опасения, что в следующем году может развернуться жёсткое противостояние между Расселлом и Андреа Кими Антонелли, если немецкая команда сможет договориться с Ферстаппеном на 2026 год.