Hyundai подтвердила участие в WEC с «гиперкаром» Genesis

Слухи о том, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai покинет чемпионат мира по классическому ралли WRC ради чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC частично подтвердились. Hyundai официально объявила о приходе в марафонские гонки с «гиперкаром» под премиальным брендом Genesis.

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«Genesis с гордостью объявляет о своём амбициозном выходе в мир гонок на выносливость через программу LMDh. Genesis активно изучает программы для укрепления своего имиджа высокопроизводительных автомобилей, и после тщательной оценки различных вариантов LMDh оказался для нас наиболее стратегически важным выбором на данный момент. Мы тщательно проанализировали LMDh и пришли к выводу, что он естественным образом соответствует нашим амбициям в автоспорте и является ценной платформой для стимулирования разработки будущих технологий мобильности для дорожных автомобилей. Гонки на выносливость представляют собой беспрецедентную возможность продемонстрировать передовые технологии Genesis, философию дизайна и ориентированный на производительность характер на высококонкурентной арене. Этот проект является частью нашего более широкого видения будущего мобильности», — отмечено в заявлении компании.

В заявлении не указаны какие-либо дополнительные подробности программы, например, когда марка — третий по величине автопроизводитель в мире — планирует дебютировать или на каком шасси будет базироваться его «гиперкар». Отмечено лишь, что Genesis в WEC появится «в скором будущем».