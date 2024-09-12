McLaren решил сделать Оскара Пиастри вторым номером
Глава автоспортивной программы McLaren в Формуле 1 Андреа Стелла подтвердил, что на остаток сезона 2024 года коллектив сделает лидером команды британца Ландо Норриса, имеющего шансы на титул, а его напарник австралиец Оскар Пиастри будет иметь статус второго номера.
«Мы будем оказывать поддержку Ландо, но мы хотим сделать это без особого ущерба нашим принципам. Наши принципы таковы, что интересы команды всегда на первом месте. Мы хотим быть справедливыми по отношению к обоим гонщикам. Мы больше не хотим видеть ситуацию, как в Монце, когда мы входим в шикану первым и вторым, а выходим на первой и третьей позициях, потому что это наносит ущерб команде. Интересы команды на первом месте, и это те ситуации, которые нам прежде всего необходимо исправить, потому что, по сути, то, как мы начали гонку в Монце, оставило дверь открытой для такой ситуации. Беседы с Оскаром были очень плодотворными. Даже когда я сказал Оскару: «Ты готов отказаться от победы?», он ответил: «Это больно, но если это правильно сейчас, я это сделаю». Каждый гонщик настроен на победу. Поэтому я очень впечатлён уровнем командного духа, зрелости и сотрудничества, которые мы обнаружили в этот период», — заявил Андреа Стелла BBC Sport.