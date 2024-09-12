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McLaren решил сделать Оскара Пиастри вторым номером

Глава автоспортивной программы McLaren в Формуле 1 Андреа Стелла подтвердил, что на остаток сезона 2024 года коллектив сделает лидером команды британца Ландо Норриса, имеющего шансы на титул, а его напарник австралиец Оскар Пиастри будет иметь статус второго номера.

McLaren решил сделать Оскара Пиастри вторым номером
© autosport.com.ru

«Мы будем оказывать поддержку Ландо, но мы хотим сделать это без особого ущерба нашим принципам. Наши принципы таковы, что интересы команды всегда на первом месте. Мы хотим быть справедливыми по отношению к обоим гонщикам. Мы больше не хотим видеть ситуацию, как в Монце, когда мы входим в шикану первым и вторым, а выходим на первой и третьей позициях, потому что это наносит ущерб команде. Интересы команды на первом месте, и это те ситуации, которые нам прежде всего необходимо исправить, потому что, по сути, то, как мы начали гонку в Монце, оставило дверь открытой для такой ситуации. Беседы с Оскаром были очень плодотворными. Даже когда я сказал Оскару: «Ты готов отказаться от победы?», он ответил: «Это больно, но если это правильно сейчас, я это сделаю». Каждый гонщик настроен на победу. Поэтому я очень впечатлён уровнем командного духа, зрелости и сотрудничества, которые мы обнаружили в этот период», — заявил Андреа Стелла BBC Sport.

Автоспорт
Оскар Пиастри