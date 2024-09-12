McLaren решил сделать Оскара Пиастри вторым номером

Глава автоспортивной программы McLaren в Формуле 1 Андреа Стелла подтвердил, что на остаток сезона 2024 года коллектив сделает лидером команды британца Ландо Норриса, имеющего шансы на титул, а его напарник австралиец Оскар Пиастри будет иметь статус второго номера.

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