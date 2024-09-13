Гонщик Никита Мазепин исключен из санкционных списков ЕС

Евросоюз официально исключил из санкционного списка гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, санкции были введены, так как Никита Мазепин - сын Дмитрия Мазепина, «влиятельного российского бизнесмена». ТАСС рассказало, что ограничения отменили по решению европейского суда.

Ранее СМИ сообщили, что из санкционного списка исключили мать Евгения Пригожина Виолетту. Весной 2023 года Европейский суд юстиции аннулировал меры против нее. В суде отметили, что ограничения были введены лишь на основании принципа родства.

Совет ЕС не смог доказать, что на момент включения в санкционный список Пригожина владела активами, связанными с ее сыном. Сам Пригожин, погибший летом 2023 года, находился под европейскими санкциями с октября 2020-го.

Индивидуальные санкции против россиян ЕС продлил на шесть месяцев. В черном списке сейчас находятся более 2 200 физических и юридических лиц из России.