Ферстаппен оказался под расследованием ФИА

26-летний нидерландский пилот Формулы-1 и трёхкратный чемпион Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», находится под расследованием Международной федерации автоспорта (ФИА) за игнорирование режима машины безопасности в концовке Гран-при Азербайджана.

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«Ферстаппен всех обгоняет, хотя ещё действует режим виртуальной машины безопасности», — сказал Норрис по командному радио.

Режим виртуального сейфти-кара был вызван столкновением мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса и испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса на предпоследнем круге гонки.

Ферстаппен по итогам гонки приехал на пятом месте, Норрис — четвёртый с лучшим кругом.