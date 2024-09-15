«Макларен» впервые за 10 лет возглавил Кубок конструкторов

По итогам 17-го этапа Формулы-1 — Гран-при Азербайджана — британский коллектив «Макларен» опередил австрийскую команду «Ред Булл» в Кубке конструкторов, возглавив таблицу. «Ред Булл», в свою очередь, впервые за два года потерял лидерство.

© Чемпионат.com

Благодаря результатам в последних Гран-при «Макларен» вышел на первое место в Кубке конструкторов. Для британской команды лидерство в сезоне стало первым за последние 10 лет. В сезоне-2014 пилоты «Макларена» Дженсон Баттон и Кевин Магнуссен лидировали после первого этапа в Австралии, заняв третье и второе места

Кубок конструкторов сезона-2024:

1. «Макларен» — 476 очков.

2. «Ред Булл» — 456.

3. «Феррари» — 425.

4. «Мерседес» — 309.

5. «Астон Мартин» — 82.

6. «РБ» — 34.

7. «Хаас» — 29.

8. «Уильямс» — 16.

9. «Альпин» — 13.

10. «Кик-Заубер» — 0.

Британская команда Формулы-1 «Макларен» находится под расследованием стюардов после окончания 17-го этапа в Баку — Гран-при Азербайджана — из-за неправильной экипировки своих механиков.