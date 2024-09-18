Соперник погибшего мотогонщика позволил тому посмертно выиграть чемпионство

Мотогонщик Филиппо Ровелли отказался от участия в двух последних этапах турнира National Trophy 1000 Италии, чтобы победителем посмертно стал Лука Сальвадори.

Сальвадори получил тяжелые травмы на этапе международного чемпионата по шоссейным гонкам (IRRC) в Германии и скончался в больнице 15 сентября. Он был лидером генеральной классификации National Trophy 1000.