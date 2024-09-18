Соперник погибшего мотогонщика позволил тому посмертно выиграть чемпионство

Соперник погибшего мотогонщика снялся с соревнований, чтобы позволить тому посмертно выиграть чемпионство
Мотогонщик Филиппо Ровелли отказался от участия в двух последних этапах турнира National Trophy 1000 Италии, чтобы победителем посмертно стал Лука Сальвадори.
Сальвадори получил тяжелые травмы на этапе международного чемпионата по шоссейным гонкам (IRRC) в Германии и скончался в больнице 15 сентября. Он был лидером генеральной классификации National Trophy 1000.
— Лука, наши пути пересекались на трассе уже много лет, но никогда у нас не было такого количества сражений, как в этом году. Каждая гонка была настоящей битвой один на один. Впереди у нас были еще две гонки, две возможности еще раз бросить вызов друг другу. Но сегодня для меня чемпионат заканчивается. Без тебя, без твоего драйва, твоего таланта продолжать выступать нет смысла. Этот титул принадлежит тебе, Лука, и ты заслужил его. Я бы хотел, чтобы ты отпраздновал это по‑другому, пожал бы тебе руку и сказал, что ты лучший. Этот чемпионат твой, и он будет твоим навсегда, — приводит слова Ровелли Marca.