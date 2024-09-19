ФИА начала борьбу с матом в «Ф-1»

ФИА потребовала ограничить радио с матом в трансляциях «Ф-1»: «Гонщики – не рэперы. Что скажут дети?»
ФИА начала борьбу с обсценной лексикой в «Ф-1».
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем подтвердил, что его организация выступает против того, что в трансляции «Формулы-1» регулярно попадают радиопереговоры с матом.
Несмотря на то, что ФОМ, управляющая компания «Ф-1», запикивает нецензурные слова в официальном ТВ-потоке, растущее число подобных реплик вызывает беспокойство автоспортивного регулятора.
«Надо различать наш спорт – автоспорт – и рэп. Мы не рэперы, знаете. Сколько раз за минуту они матерятся? Мы не такие. Есть они, и есть мы. Я сам был гонщиком, я знаю. В пылу борьбы, когда ты разочарован, что другой пилот тебя выдавил… Я испытывал злость, когда пилотировал на песке. Но надо помнить о своем поведении, быть ответственными людьми. С нынешними технологиями все транслируется в прямом эфире, все записывается. В конечном счете надо изучить и понять, нужно ли минимизировать то, что говорится публично. Представьте, что вы сидите со своими детьми или внуками, смотрите гонку, и вдруг кто-то говорит все эти плохие слова. Что скажут ваши дети или внуки? Чему вы их научите, будь это ваш спорт?» – поделился мыслями президент.
В ответ на вопрос о том, может ли ФИА потребовать у ФОМ ограничить использование радио с бранными словами в трансляции, бен Сулайем сообщил, что Федерация уже этим занимается:
«Мы можем, и мы делаем это. На самом деле мы были теми, кто поддержал больше переговоров [в трансляции]. Но у нас есть правила, правила служат благу спорта, за соблюдением правил нужно следить, уважать их. Мы довольны гонщиками – пусть веселятся. Делайте то, что вы делаете лучше всего, и гоняйтесь. И мы довольны промоутером – пусть делают деньги, больше денег. Но надо также уважать спорт. Я привношу дух спорта. С своим 40-летним опытом я стараюсь привнести этику, баланс, честность и чистоту. Это очень и очень большая ответственность. Однако это возможно».
ФИА потребовала ограничить радио с матом в трансляциях «Ф-1»: «Гонщики – не рэперы. Что скажут дети?»
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