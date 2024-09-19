ФИА начала борьбу с матом в «Ф-1»

ФИА начала борьбу с обсценной лексикой в «Ф-1».

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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем подтвердил, что его организация выступает против того, что в трансляции «Формулы-1» регулярно попадают радиопереговоры с матом.

Несмотря на то, что ФОМ, управляющая компания «Ф-1», запикивает нецензурные слова в официальном ТВ-потоке, растущее число подобных реплик вызывает беспокойство автоспортивного регулятора.

«Надо различать наш спорт – автоспорт – и рэп. Мы не рэперы, знаете. Сколько раз за минуту они матерятся? Мы не такие. Есть они, и есть мы. Я сам был гонщиком, я знаю. В пылу борьбы, когда ты разочарован, что другой пилот тебя выдавил… Я испытывал злость, когда пилотировал на песке. Но надо помнить о своем поведении, быть ответственными людьми. С нынешними технологиями все транслируется в прямом эфире, все записывается. В конечном счете надо изучить и понять, нужно ли минимизировать то, что говорится публично. Представьте, что вы сидите со своими детьми или внуками, смотрите гонку, и вдруг кто-то говорит все эти плохие слова. Что скажут ваши дети или внуки? Чему вы их научите, будь это ваш спорт?» – поделился мыслями президент.

В ответ на вопрос о том, может ли ФИА потребовать у ФОМ ограничить использование радио с бранными словами в трансляции, бен Сулайем сообщил, что Федерация уже этим занимается: