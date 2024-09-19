MotoGP вернется в страну, в которой не проводила гонки 33 года

Серия MotoGP вернётся в Венгрию впервые с 1992 года после заключения соглашения с трассой «Balaton Park Circuit», которая будет принимать этапы чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам со следующего сезона-2025, сообщили в Dorna Sports (владельцы MotoGP).

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«Мы очень рады объявить, что «Balaton Park» будет в календаре MotoGP и в мировой серии Супербайк 2025 года. Трасса находится в потрясающем месте и станет фантастическим местом для болельщиков. Ведутся работы по подготовке трассы к её историческому дебюту в календаре, который добавит ещё одну главу в историю Венгрии в шоссейно-кольцевых мотогонках, и мы с нетерпением ждём возвращения на ключевой рынок в Центральной Европе», — приводит слова Кармело Эспелета, генерального директора Dorna Sports, пресс-служба организации.

В сезоне-2024 в MotoGP проводится 22 этапа. Позади уже 16 этапов.