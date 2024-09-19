Хэмилтон о сравнении гонщиков и рэперов: «Есть расовый элемент, большинство рэперов черные. Президент ФИА неправильно выбрал слова»
Хэмилтон призвал не сравнивать гонщиков и рэперов, рассуждая о мате.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что считает неуместными высказывания Мохаммеда бен Сулайема, который привел в пример рэперов.
Президент ФИА сообщил о стремлении ограничить радиопереговоры с матом в трансляциях «Формулы-1».
«Надо различать наш спорт – автоспорт – и рэп. Мы не рэперы, знаете. Сколько раз за минуту они матерятся? Мы не такие. Есть они, и есть мы», – произнес бен Сулайем.
«Мне не понравилось, как он это выразил, говорить «рэперы» – это очень стереотипно. И большинство рэперов черные. Он неправильно выбрал слова. Есть расовый элемент», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Сингапура.
В 2020 году Хэмилтон под псевдонимом XNDA поучаствовал в создании трека Кристины Агилеры.
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Хэмилтон о сравнении гонщиков и рэперов: «Есть расовый элемент, большинство рэперов черные. Президент ФИА неправильно выбрал слова»
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