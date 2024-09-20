Ферстаппен за мат на пресс-конференции вызван к стюардам Гран-при Сингапура

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен пообщается со стюардами.

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Причина вызова – лексика, использованная трехкратным чемпионом «Формулы-1» на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.

По словам нидерландца, он знал, что его машина «была в жопе» («was fucked») в самого старта этапа в Баку. Предполагается. что судьи обратили внимание именно на эту фразу.